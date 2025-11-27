Авария на шахте возле Кропивницкого: спасатели нашли тело второго горняка

Погибшим является Владимир Косюк 1982 года рождения. У мужчины остались жена и 11-летняя дочь.

"Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования родным и близким проходчика Владимира Косюка, 1982 года рождения, который работал на шахте Ингульская ГП "ВостокГОК" и погиб в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, тело погибшего было найдено 27 ноября в результате длительных аварийно-розыскных работ.

Выяснением обстоятельств несчастного случая занимается комиссия по специальному расследованию, созданная Государственной службой по вопросам труда.