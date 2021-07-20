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Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу

Автор: Дмитрий Кузнецов

За фактом аварії на хімзаводі "Рівнеазот" порушено кримінальне провадження. За попередніми даними, причиною стала розгерметизація трубопроводу на ділянці підігріву хвостових газів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що в цеху з виробництва азотної кислоти сталася аварійна зупинка агрегату. На ділянці підігріву хвостових газів сталася розгерметизація трубопроводу.

За фактом аварії порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухових підприємствах або вибухових цехах). Проводяться слідчі дії.

В цей час жертв в результаті аварії немає. За інформацією ДСНС, викиди газу не становлять загрози життю і здоров'я населенню.

Фото: за фактом аварії на "Рівнеазот" порушено кримінальну справу (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Нагадаємо, близько 17:00 на заводі "Рівноазот" сталася аварія. Над територією підприємства піднялася величезна помаранчева хмара.

Як повідомили в Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозних газами.

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полицияаварияРівненська область