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Авария на газопроводе Balticconnector: НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря

Брюссель, Четверг 19 октября 2023 20:30
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Авария на газопроводе Balticconnector: НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря Фото: НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс решил усилить патрулирование Балтийского моря после того, как там был поврежден газопровод Balticconnector.

Об заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

По его словам, усиление патрулирования предусматривает дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS (самолеты, которые оборудованы авиационным комплексом радиообнаружения и наведения) и беспилотников.

Также в район Балтийского моря направлена флотилия из четырех минных тральщиков (корабль для уничтожения морских мин).

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашими союзниками Эстонией и Финляндией, а также с нашим партнером Швецией. НАТО продолжит адаптировать свою морскую позицию в Балтийском море и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников", - подчеркнул Уайт.

Авария на Balticconnector

Напомним, в ночь на 8 октября на газопроводе Balticconnector была обнаружена утечка. В финских СМИ появилась информация о возможной диверсии, к которой может быть причастна Россия.

Сегодня, 19 октября, полиция Финляндии заявила о завершении расследования на месте происшествия. Все собранные образцы отправили на анализ.

При этом в Финляндии уже допустили, что к повреждению газопровода причастно "какое-то государство".

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НАТО Газ Финляндия Балтийское море
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