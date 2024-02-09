Авария с детсадом в Киеве. Подрядчику объявили подозрение

По данным следствия, Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной государственной администрации по результатам публичной закупки заключило с подрядчиком договор на проведение капитального ремонта укрытия в одном из детских садов. Стоимость работ составила более 1,2 млн гривен.

В конце 2023 подрядчик и инженер по техническому осмотру подписали акт приема-передачи выполненных работ, в который внесли недостоверные сведения. В актах указывалось, что были выполнены работы более чем на 600 тысяч гривен. На самом же деле сумма составляла около 170 тысяч гривен.

Следствие считает, что инженер по техническому осмотру фактически не проверял объемы и качество выполненных в детском саду работ. После подписания акта произошло проседание фасада детского сада.

Для установления причин деформации здания и стоимости его восстановления предназначена строительно-техническая экспертиза. По ее результатам будет дана оценка действиям подрядчика и должностным лицам Шевченковской РГА.

Подозрение в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), получил инженер по техническому осмотру.

Фото: правоохранители объявили первое подозрение по делу об аварии в детском саду Киева (t.me/kyiv_pro_office)

Что произошло

Напомним, в конце декабря 2023 в Шевченковском районе Киева произошла авария в детском саду. Там просела часть стены здания. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили местные власти, в этом детском саду строилось укрытие.

Полиция Киева начала расследование из-за аварии в детском саду. Правоохранители отмечали, что чиновниками и подрядчиком были подписаны акты приема-передачи выполненных работ и произведена полная оплата по договору, но при этом работы не были выполнены.