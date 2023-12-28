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Полиция Киева начала расследование из-за аварии в детском саду

Киев, Четверг 28 декабря 2023 15:40
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Полиция Киева начала расследование из-за аварии в детском саду Фото: полиция Киева начала расследование из-за аварии в детском саду (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные полицейские начали расследование из-за аварии в детском саду Киева. Там просела стена здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram и Офис генпрокурора в Facebook.

Предварительно установлено, что причиной деформации стен явилась выемка грунта под зданием. В результате аварии никто не пострадал.

Прокуратура отмечает, что Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной администрации заключило договоры для проведения капитального ремонта простейших укрытий в детском саду на сумму более 1,5 млн гривен. Чиновниками и подрядчиком были подписаны акты приема-передачи выполненных работ и произведена полная оплата по договору.

В то же время работы не были выполнены, а объект строительства был поврежден.

Сегодня во время выполнения работ произошло проседание фасада здания детсада. Возможной предпосылкой этого могли послужить просчеты.

Правоохранители начали безотлагательные следственные действия. Решается вопрос о назначении строительно-технической экспертизы. В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что подрядчик является победителем еще двух аналогичных процедур публичных закупок, оплата проведена в полном объеме.

Следователи возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 367 - служебная халатность и ч. 4 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киева начала расследование из-за аварии в детском саду

Фото: полиция Киева начала расследование из-за аварии в детском саду (facebook.com/pgo.gov.ua)

Что произошло

Напомним, сегодня КМВА сообщила, что в Шевченковском районе Киева произошла авария в детском саду. Там просела часть стены здания. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили местные власти, в этом детском саду строилось укрытие.

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