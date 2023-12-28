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В одном из детсадов Киева произошла авария: что известно

Киев, Четверг 28 декабря 2023 11:30
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В одном из детсадов Киева произошла авария: что известно Фото: в детском саду Киева произошла авария (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Авария произошла в одном из детских садов Киева. Там просела часть стены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Инцидент произошел в дошкольном учебном заведении в Шевченковском районе Киева. Известно, что там просела часть стены здания детсада.

Как отмечает КГВА, сейчас идет обследование заведения специалистами, чтобы установить масштабы повреждений и спланировать сроки восстановления.

По предварительным данным, в этом детском саду строилось укрытие. КГВА предполагает, что подрядная организация нарушила строительные нормы, что могло привести к таким последствиям.

"Но окончательно, причины, повлекшие аварию, выяснят следователи районного управления полиции, уже открыто соответствующее производство", - говорится в сообщении.

Авария в укрытии школы

Недавно в одной из школ в Соломенском районе Киева произошла авария в укрытии. Там сорвало вентиль батареи отопления. В результате этого обрушился потолок. Это произошло во время воздушной тревоги.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в ходе инцидента дети не пострадали. По его словам, в указанном укрытии недавно был проведен ремонт, и оно прошло проверки.

После аварии в школьном укрытии КГВА инициировала проверки укрытий и бомбоубежищ в Киеве. Их должны окончить до 29 декабря.

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Киев Авария детский сад
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