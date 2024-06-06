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Авария в Чехии: поезд до Перемышля задерживается до 10 часов

Украина, Четверг 06 июня 2024 14:10
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Авария в Чехии: поезд до Перемышля задерживается до 10 часов Фото: поезд до Перемышля задерживается до 10 часов из-за аварии (facebook_com_regiojet)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за масштабной аварии в Чехии, поезд до Перемышля следует с задержкой до 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Поезд в Перемышль уже отправился из Пардубице. Он будет следовать с задержкой до 10 часов", - говорится в сообщении.

В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, следуют 138 пассажиров до Перемышля и 104 пассажира - до Чопа.

"Укрзализныця" с друзьями из World Central Kitchen уже готовится встретить, накормить и развезти пассажиров из Перемышля и Чопа по Украине", - отметили в компании.

ДТП с поездами в Чехии

Вечером 5 июня в Чехии произошла масштабная авария с участием поездов, один из которых следовал в Украинк. Сообщалось о жертвах и раненых.

Первоначально в УЗ сообщали, что жертв и серьезно раненых среди украинцев нет. Позже в МИД Украины сообщили о двух погибших в аварии украинках.

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ДТП Чехия Авария Поезда
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