Аварія автобусу в Угорщині: українців серед жертв та потерпілих немає

Українців немає серед жертв та постраждалих в результаті сьогоднішньої аварії автобусу в Угорщині. Автобус, який перевозив людей з Будапешту, з'їхав з дороги та перевернувся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника МЗС України Олега Ніколенка.
"Українців в автобусі не було", - сказав представник МЗС.
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття сім'ям загиблих в цій автокатастрофі.
"Жахлива аварія автобуса поблизу Будапешта. Співчуваю рідним загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим. Україна поділяє біль Угорщини у цей трагічний день", - написав очільник МЗС на сторінці у Twitter.