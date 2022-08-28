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Через аварію біля Тернополя обмежать рух поїздів на Львів

Фото: кілька поїздів затримаються в Києві через аварію під Тернополем (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через сходження вантажного поїзда з рейок в Тернопільській області буде обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина обмежать рух для всіх поїздів львівського напрямку.

"Якщо ви чекаєте свій рейс на одному із зазначених вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Красне і рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки", - зазначили в УЗ.

Також повідомляється, що ряд вечірніх поїздів буде слідувати за маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів і затримається в дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. В результаті в дорозі затримається ряд поїздів далекого прямування.

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УкрзалізницяЛьвівТернопіль