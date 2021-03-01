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У Авакова розповіли, хто тепер видаватиме дозволи на зброю

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 15:46
У Авакова розповіли, хто тепер видаватиме дозволи на зброю Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, хто видаватиме дозволи на зброю в Україні після розформування дозвільної служби. Протягом двох тижнів міністерство запустить нову система видачі дозволів на зброю.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Спочатку міністерство хоче перепризначити в дозвільну службу людей, до роботи яких раніше не було питань.

"Ми проведемо перевірку всіх співробітників, які мали причетність та посадові обов'язки для оформлення зброї. Тимчасово перепризначимо тих осіб, до яких немає питань", - розповів Геращенко.

Представник МВС додав, що планується проведення глибинної реформи системи видачі дозволів.

"Після цього буде глибинна реформа системи видачі дозволів, яка буде затверджена міністром внутрішніх справ. І в новому законі про зброю ми пропишемо правила, при яких поліція буде займатися тільки контролем за обігом зброї ... Щоб не було такого, щоб поліція і видавала дозволи, і контролювала", - додав він.

Нагадаємо, Національна поліція розформувала дозвільну службу, яка видавала українцям дозволи на зброю. Причиною розформування стала масштабна корупція в дозвільній службі.

Як писало РБК-Україна, тепер правоохоронці планують перевірити всіх українських власників зброї на законність отримання дозволу. У порушників будуть забирати зброю і анулювати дозвіл.

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