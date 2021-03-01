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У Авакова рассказали, кто теперь будет выдавать разрешения на оружие

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 15:46
У Авакова рассказали, кто теперь будет выдавать разрешения на оружие Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, кто будет выдавать разрешения на оружие в Украине после расформирования разрешительной службы. В течение двух недель министерство запустит новую систему выдачи разрешений на оружие.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Сначала министерство хочет переназначить в разрешительную службу людей, к работе которых ранее не было вопросов.

"Мы проведем проверку всех сотрудников, которые имели причастность и должностные обязанности для оформления оружия. Временно переназначим тех лиц, к которым нет вопросов", - рассказал Геращенко.

Представитель МВД добавил, что планируется проведение глубинной реформы системы выдачи разрешений.

"После этого будет глубинная реформа системы выдачи разрешений, которая будет утверждена министром внутренних дел. И в новом законе об оружии мы пропишем правила, при которых полиция будет заниматься только контролем за оборотом оружия ... Чтобы не было такого, чтобы полиция и выдавала разрешения, и контролировала", - добавил он.

Напомним, Национальная полиция расформировала разрешительную службу, которая выдавала украинцам разрешения на оружие. Причиной расформирования стала масштабная коррупция в разрешительной службе.

Как писало РБК-Украина, теперь правоохранители планируют проверить всех украинских владельцев оружия на законность получения разрешения. У нарушителей будут забирать оружие и аннулировать разрешение.

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