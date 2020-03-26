Аваков запевнив, що МВС не буде стежити за пересуванням громадян по телефону

Керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що стежити за дотриманням карантину українцями через мобільні телефони МВС не буде. Про це він відповів у коментарі журналістам.

Зокрема, Аваков заявив, що це є порушенням конституційних прав громадян, хоча зізнався, що така можливість у міністерства, безперечно, є.

"Я зараз чую і читаю в пресі, що хтось із моїх заступників сказав, що ось ми готові по телефонним пінам, по телефонним IP контролювати пересування людини. Ми готові. Але це порушення конституційних прав. Поки не введений режим надзвичайного стану - ніхто телефоном не буде відслідковувати переміщення кожної людини", - сказав він.

Аваков додав, що поліція наразі використовує до порушників режиму карантину лише адміністративні механізми - штрафи і протоколи.

"Кожна людина, крім власної свідомості, повинна мати ще й дисципліну", - сказав глава МВС, коментуючи випадки порушення правил карантину.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що МВС контролюватиме самоізоляцію людей, у яких діагностували коронавірус, а також тих українців, які контактували з інфікованими.

Нібито МВС спільно з Мінцифрою розробляють відповідні нормативні акти, а також сам додаток до смартфону. Геращенко уточнив, що такий досвід контролю за самоізольованими громадянами вже використали в Польщі та Південній Кореї.