Аваков виступив за посилення покарання за порушення виборчого законодавства

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Міністр заявив, що МВС не допустить підкупу виборців

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтримує ініціативу посилити покарання за порушення на виборах президента України в 2019 році. Як інформує РБК-Україна, про це Аваков заявив в програмі "Свобода слова" під час відеовключення з Вашингтона.

Міністр зазначив, що депутати Верховної ради будуть розглядати відповідний законопроект на наступному сесійному тижні. Аваков висловив сподівання, що голосування буде успішним.

"Чому у нас прийнято у деяких осіб ризикувати і йти на ці виборчі афери, - платити, купувати або продавати свій голос? У тому числі тому, що наше законодавство на сьогоднішній день недостатньо досконале. У ньому є такі лакуни, які дозволяють за невелике покарання маніпулювати голосами", - вважає Аваков.

Він додав, що зараз законопроект, підготовлений МВС разом з громадською мережею "ОПОРА" про посилення покарання за порушення виборчого законодавства, внесений у Раду. Його вже схвалив Кабмін і підтримав профільний парламентський комітет.

"Дуже хотів би, щоб парламентарії наступного сесійного тижня проголосували за підтримку цього законопроекту. Це була б чудова превенція у даній ситуації", - сказав міністр.

Аваков підкреслив, що МВС не допустить підкупу виборців та фальсифікації голосів.

"Ні один з кандидатів, незалежно від провладності чи опозиційності, незалежно від яскравості або якихось інших особистих якостей, не отримає від поліції і від міністертсва жодних преференцій. Ми будемо однаково суворі до будь-кого", - додав він.

Нагадаємо, раніше Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в дестабілізації ситуації перед виборами.