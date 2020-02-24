Аваков не впливав на закриття "справи рюкзаків", - Холодницький

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький спростовує вплив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на закриття "справи рюкзаків", в якому фігурував його син. Про це Холодницький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, справу закрили тому, що закінчувалися дев'ять місяців слідства.

"Я це (вплив Авакова-старшого, - ред.) категорично спростовую. Аргументація була проста - закінчувалися дев'ять місяців слідства і процесуальний прокурор сказав, що з такою доказовою базою у цій справі до суду не піде", - заявив він.

Крім того, Холодницький розповів, що коли САП підписали підозри, то дали детективам час зібрати докази. І коли вони вперше побачили ці підозри, то там був вказаний "єдиний зв'язок між Аваковим-молодшим і підприємцем, який шив ці рюкзаки, - це те, що вони були друзями в Фейсбуку".

Додамо, у лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України (МВС) уклало договори з ТОВ "Дніпровенд" про закупівлю 5 тисяч тактичних рюкзаків для Нацгвардії вартістю 14,49 млн гривень (2898 грн за штуку) та з ФОП Плигачов про закупівлю 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн гривень (2100 грн за штуку). Потім стало відомо, що рюкзаки було придбано за завищеними цінами через підприємства, підконтрольні родині Арсена Авакова.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила розслідування по "справі рюкзаків" щодо Олександра Авакова і Сергія Чоботаря, пояснивши це тим, що вони не знали про погану якість рюкзаків.

Однак в НАБУ назвали незрозумілим рішення САП про закриття "справи рюкзаків" в частині підозри Авакову і Чеботарю.