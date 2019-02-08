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Аваков погрожує назвати прізвища кандидатів у президенти, які готують "брудні схеми"

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 01:13
Аваков погрожує назвати прізвища кандидатів у президенти, які готують "брудні схеми"
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Міністр оприлюднить імена порушників, якщо вони використають на виборах незаконні схеми

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав умови, за яких озвучить прізвища кандидатів у президенти, котрі можуть використати під час виборчої кампанії незаконні схеми. Як інформує РБК-Україна, про це міністр сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, міністерству відомі прізвища тих, котрі схильні до незаконних методів ведення передвиборчої гонки. Відповідні матеріали передані Авакову.

"Я приблизно можу припустити, кого з кандидатів схиляють до використання незаконних схем. У мене є відповідні матеріали. Якщо ці брудні схеми будуть використані - ніщо не зупинить мене назвати прізвища цих людей", - підкреслив Аваков.

Аваков погрожує назвати прізвища кандидатів у президенти, які готують &quot;брудні схеми&quot;

Він також додав, що МВС очікує фальсифікацій на виборах, а тому готується оперативно реагувати на порушення.

"Існує три ступені ризику: купівля голосів, маніпуляції з реєстром виборців та спроби втручання в електронну систему виборів. По кожному з цих ризиків ми пропрацьовуємо систему захисту", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, раніше міністр зазначав, що за останні три тижні вшестеро зросла кількість мешканців окупованих територій, які бажають змінити місце голосування на президенстьких виборах.

Аваков заявив про збільшення числа мешканців окупованих територій, які змінюють місце голосування Поліція розпочала розслідування за заявою кандидата в президенти про стеження
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