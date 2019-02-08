Аваков погрожує назвати прізвища кандидатів у президенти, які готують "брудні схеми"

Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Міністр оприлюднить імена порушників, якщо вони використають на виборах незаконні схеми

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав умови, за яких озвучить прізвища кандидатів у президенти, котрі можуть використати під час виборчої кампанії незаконні схеми. Як інформує РБК-Україна, про це міністр сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, міністерству відомі прізвища тих, котрі схильні до незаконних методів ведення передвиборчої гонки. Відповідні матеріали передані Авакову.

"Я приблизно можу припустити, кого з кандидатів схиляють до використання незаконних схем. У мене є відповідні матеріали. Якщо ці брудні схеми будуть використані - ніщо не зупинить мене назвати прізвища цих людей", - підкреслив Аваков.

Він також додав, що МВС очікує фальсифікацій на виборах, а тому готується оперативно реагувати на порушення.

"Існує три ступені ризику: купівля голосів, маніпуляції з реєстром виборців та спроби втручання в електронну систему виборів. По кожному з цих ризиків ми пропрацьовуємо систему захисту", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, раніше міністр зазначав, що за останні три тижні вшестеро зросла кількість мешканців окупованих територій, які бажають змінити місце голосування на президенстьких виборах.