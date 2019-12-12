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Аваков про справу Шеремета: завтра у суді представимо результати експертиз

Новини » Політика     12.12.2019 - 23:19
Аваков про справу Шеремета: завтра у суді представимо результати експертиз
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Завтра в суді правоохоронці представлять результати експертиз

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що завтра в суді правоохоронці представлять результати експертиз по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

Аваков зазначив, що правоохоронці знають, хто ініціював цей злочин.

"Сьогодні ми затримали цілу групу і їм пред'явлено звинувачення. У нас немає відповідей на всі питання. У нас стоять питання по ролі деяких людей. Ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин. Я думаю, що в цій справі будуть ще новини", - заявив він.

За словами Авакова, поліція не помилилася і надасть результати.

"Наші аргументи дуже серйозні. Завтра в суді ми представимо результати експертизи. Ми переконані, що ми не помилилися", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, правоохоронці затримали учасника бойових дій на Донбасі, військовослужбовця та музиканта Андрія Антоненка.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що відкритим залишається питання щодо встановлення замовника вбивства Шеремета. Глава держави також висловив надію на те, що поліція встановить замовника найближчим часом.

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Новини України Арсен АваковПавло Шеремет
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