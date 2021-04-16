RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аваков закликав ветеранів добробатів бути готовими на випадок вторгнення РФ

Автор: РБК-Україна

У разі вторгнення Росії до України ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації. Цей заклик адресований і бійцям, які на початку війни на Донбасі воювали у складі добровольчих батальйонів.

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією. Скажений собака знову біля наших воріт. Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися", - зазначив міністр.

На його думку, на сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети - дати відсіч можливим провокаціям і агресії.

"Консолідовані сили державників і цивільних патріотів-ветеранів - регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні, об'єднавшись, стати на захист своєї країни. Так було в 2014, так буде і зараз, якщо доведеться", - підкреслив Аваков.

Також він нагадав, що днями буде сьома річниця створення в Україні перших добровольчих батальйонів.

"Тоді у нас було лише 10% військового досвіду, але 90% сили духу. І разом з силами ЗСУ ми змогли зупинити окупантів. Дякую кожному бійцю добробатів за гідну службу в зоні АТО. Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе - знову об'єднатися і стати на захист рідної землі", - сказав Аваков.

Він додав, що з урахуванням нарощування сил Російської Федерації біля українських кордонів треба готуватися до захисту України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Івано-Франківськ сформує загін добровольців на випадок вторгнення Росії. Його будуть форміроваті на основі місцевої Муніципальної інспекції, в якій працюють учасники бойових дій.

А посольство США в Україні вже випустило попередження, що на тлі стягування військ російських військ умови безпеки в Україні можуть змінитися практично без повідомлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федераціядобровольческий батальонАрсен Аваков
Читайте також
Крим і Донбас без України - "мертві" території, гірше, ніж Чорнобиль, - Зеленський
Прогноз погоди