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Зеленський назвав умови звільнення Авакова

Новини » Політика     18.06.2020 - 14:28
Зеленський назвав умови звільнення Авакова
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Якщо роботою Арсена Авакова будуть незадоволені більшість депутатів, питання про його відставку буде розглянуто

Президент України Володимир Зеленський назвав умови при яких можливе звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він зазначив, що в разі, якщо роботою Авакова будуть незадоволені велика частина депутатів, то питання про його відставку може розглядатися.

Про це за підсумками засідання фракції "Слуга народу" повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Президент сказав, що якщо будуть конкретні кандидатури на міністра внутрішніх справ або у фракції будуть незадоволені Аваковим більше, ніж окремі депутати, то питання про його відставку може розглядатися", - пояснила Кравчук.

При цьому вона додала, що Зеленський попросив про політичну відповідальність.

"Він розуміє, що є певні проблеми з деякими міністрами. І це підтримав прем'єр-міністр, що ніхто не тримається за крісла, навіть якщо імунітет. Якщо дві третини фракції будуть вважати роботу будь-якого міністра незадовільною, то ми будемо ініціювати внутрішню інтерпеляцію внутрішньофракційну. Ставити питання про звільнення такого міністра ", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Аваков може піти у відставку тільки після завершення справи про вбивство Павла Шеремета.

Крім того, Аваков закликав не вдаватися в політичні спекуляції у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, бо він не керує слідством.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСлуга народаАрсен Аваковотставка
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