Аваков відреагував на слова спікера Держдуми про "вихід областей зі складу" України

Глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував слова голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про те, що зі складу України нібито "можуть вийти" кілька областей. Про це він написав на свій сторінці в Facebook.

Міністр написав: "Черговий російський дурень прислав нові скла для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією".

Аваков закликав Володіна "говорити частіше", так як, на думку глави МВС "це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління" русского мира".

"Нашим, теж скажу - прихильникам всепрощення, покупки електроенергії дешевого газу зі знижкою і іншим твердять "ми один народ" - перечитуйте Володіних .. а якщо не доходить відразу, то знайте, що є такі, як я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". Таким чином Володін відреагував на зрив виступу проросійських "представників Криму" на форумі ООН з питань меншин, який проходив в Женеві протягом 28-29 листопада.

"Націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти влади України та не допускати порушення прав і свобод проживають на території країни етнічних груп", - сказав спікер Держдуми.