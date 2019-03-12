Аваков спростував заяви про причетність проросійських сил до акцій "Нацкорпусу"

За словами Авакова, для вирішення ситуації потрібен діалог між поліцією та суспільством

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пророссийские силы не стояли за акциями "Национанального корпуса", которые состоялись в субботу 9 марта в Киеве и Черкассах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я думаю, что это бред", - заявил Аваков, отвечая на вопрос "есть ли доказательства, что за акциями в субботу стоят пророссийские силы" .

Министр также заявил, что для решения ситуации нужен диалог между полицией и обществом.

"Молодые люди в какой-то момент решили в своем праведном гневе, что они могут переходить границы. Из-за этого я был очень зол. Даже если ты прав и идешь с антикоррупционными лозунгами, искренне чего-то требуешь, ты не можешь говорить об одном преступлении и совершать другое. Это самая большая проблема, которая была в тот день. ... Как побороть ситуацию, которая возникла в Черкассах: такие ситуации можно побороть только публичным диалогом", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция Украины открыла 2 уголовных производства по факту столкновений между представителями организации "Национальный корпус" и полицией в Черкассах.