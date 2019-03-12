Аваков спростував заяви про причетність проросійських сил до акцій "Нацкорпусу"

За словами Авакова, для вирішення ситуації потрібен діалог між поліцією та суспільством
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проросійські сили не стояли за акціями "Націонанального корпусу", які відбулись у субботу 9 березня у Києві та Черкасах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Свобода слова" на ICTV.
"Я думаю, що це маячня", - заявив Аваков, відповідаючи на питання "чи є докази, що за акціями у субботу стоять проросійські сили" .
Міністр також заявив, що для вирішення ситуації потрібен діалог між поліцією та суспільством.
"Молоді люди в якийсь момент вирішили у своєму праведному гніві, що вони можуть переходити межі. Чрез це я був дуже злий. Навіть якщо ти правий і йдеш з антикорупційними лозунгами, щиро чогось вимагаєш, ти не можеш говорити про один злочин та чинити інший. Це найбільша проблема, яка була в той день. ... Як побороти ситуацію, яка виникла у Черкасах: такі ситуації можна побороти тільки публічним діалогом", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція України відкрила 2 кримінальних провадження за фактом сутичок між представниками організації "Національний корпус" та поліцієюв Черкасах.