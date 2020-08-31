Аваков назвав заяву Фокіна про амністію бойовикам провокаційною

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про амністію бойовикам такою, що не відповідає національним інтересам. Міністр також вважає цю заяву спекулятивною.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами міністра, жоден український солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції.

"Тому заява представника України у ТКГ В. Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам`ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат", - заявив він.

Як відомо, Фокін в інтерв'ю одному з українських видань заявив, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус.

"І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які зрештою мають бути розслідувані, і винні хай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців та командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фокін у складі української делегації в Тристоронній контактній групі буде відповідати за комунікацію з громадянським суспільством окупованого Донбасу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кравчук і Фокін - це правильний дипломатичний баланс в переговорах по Донбасу.