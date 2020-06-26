Аваков назвав терміни відновлення після повені на заході

Щоб налагодити ситуацію після повеней в західних областях знадобиться до 12 днів. Ліквідація наслідків буде відбуватися ще день-два.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомили в прес-службі МВС.

За його словами, ліквідація наслідків повені буде продовжаться ще день-два.

"А потім будемо розгортати роботи і все це відбудовувати. Є рішення уряду, що спочатку освоюємо ті гроші, які виділені. Якщо ми бачимо, що по тим проектам, які ми хочемо реализововать, не вистачає коштів, Кабмін виділить ще. Час ще є в нас. Ми сьогодні-завтра ще оцінюємо. Цифри все будуть прораховані і будуть реалізовані", - сказав Аваков.

Він додав, що на відновлення після повені, за його оцінками, потрібно близько 10 днів.

"Гостра фаза буде йти 10-12 днів, коли будемо просто налагоджувати дороги і життя. У деяких населених пунктів до цих пір немає доступів до автомобільних доріг. Поки працює така екстремальна ситуація. Я думаю, що в найближчі кілька днів ми стабілізуємо цей фактор, а потім буде велике будівництво", - додав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

РБК-Україна писало, що з-за повені на заході України в складній ситуації залишаються 15 районів Івано-Франківської, три району Закарпатської та один район Львівської областей.