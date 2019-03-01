Аваков назвав кількість правоохоронців, які працюватимуть на виборах

На попередніх виборах президента правоохоронців було більше

В день выборов президента, 31 марта, охранять общественную безопасность будет более 130 тысяч правоохранителей. Как информирует РБ-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам министра, пока вся правоохранительная система Украины находится под давлением, ведь от прозрачности выборов зависит легитимность избрания президента.

"131 тысяча человек со стороны МВД будут обеспечивать общественную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать. Конечно, в 2014 году милиции было на 30 тысяч правоохранителей больше. Но, не смотря на это, мы готовы защитить избирательный процесс", - подчеркнул Аваков.

Напомним, с 21 марта 2019 для охраны общественного порядка, охраны избирательных участков и избирательной документации во время выборов-2019 заступят все подразделения Национальной полиции.

Вместе с тем, бойцы спецподразделений полиции особого назначения патрульной полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования не будут нести службу на избирательных участках, а будут работать в составе мобильных резервов.