Аваков прокоментував відкриття справи проти Парубія

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає звинувачення на адресу екс-голови Верховної Ради Андрія Парубія в організації заворушень в Одесі 2 травня 2014 року упередженими і абсурдними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

За його словами, Державне бюро розслідувань (ДБР) змушене було внести відомості до ЄРДР, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс України.

"Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону і здорового глузду закриття справи і спростування абсурдних звинувачень", - заявив Аваков.

Зазначимо, що протистояння в Одесі 2 травня - це зіткнення, масові заворушення, які сталися в місті Одеса 2 травня 2014 року. Бійка була розпочата між проукринско налаштованими громадянами, футбольними ультрас з одного боку і проросійськими учасниками протесту з іншого боку. Повідомлялося, що на Куликовому полі було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому сховалися учасники протесту.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань зареєструвати кримінальне провадження із-за можливого втручання спікера Верховної ради Андрій Парубій у виборчий процес. Цю скаргу суд розглянув 22 липня і зобов'язав ДБР відкрити відповідне виробництво. ДБР має відкрити кримінальне провадження за ч. 4 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу.