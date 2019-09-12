Аваков призначив нових заступників у НПУ замість Аброськіна і Невгада

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков призначив двох нових заступників глави Національної поліції - Євгена Коваля і Максима Цуцкірідзе. Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС України.

Повідомляється, що згідно з наказом Авакова з лав Національної поліції звільнені перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, заступник голови - начальник Головного слідчого управління генерала Віталій Невгад, заступник голови - начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець.

Крім цього, наказом Авакова на колишню посаду Аброськіна призначили Євгена Коваля, який до цього очолював Департамент внутрішньої безпеки НПУ. А Максим Цуцкірідзе отримав підвищення, ставши заступником голови НПУ - начальником Головного слідчого управління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три заступника голови Національної поліції незабаром покинуть посади. Зокрема, про те, що готовляться відставки, стало відомо з електронних декларацій на сайті НАЗК.

Зазначимо, глава НПУ Сергій Князєв вже встиг представити Цуцкірідзе.