Аваков виключив заворушення після першого туру виборів

Після першого туру виборів 2019 немає передумов для масових заворушень в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, в Україні немає передумов для можливості масових заворушень або зіткнень.

"Не бачу, щоб хтось із штабів готувався до подібного. Включаючи хлопців з охоронної фірми, які з самого ранку знаходяться під ЦВК... Їх найняли охороняти сцену. Однак аналізуючи всю широку інформацію по країні, яку ми маємо, я не бачу, щоб хтось готувався або мав ресурс для дестабілізації ситуації", - зазначив Аваков.

Він також додав, що в день голосування правоохоронці зафіксували понад 2 тисяч звернень і відкрили 47 кримінальних справ за незаконну агітацію, фотографування заповнених бюлетенів, спроби виносу, підкуп виборців і так далі.

Аваков підкреслив, що підготовка силовиків до другого туру навряд чи буде відрізнятися від підготовки до першого.

Нагадаємо, вчора в день виборів в Україні у районі Центральної виборчої комісії почали збиратися люди. Як пояснила нардеп від "Батьківщини" Олени Шкрум, частина з них приїхала на мітинг на підтримку кандидата Юлії Тимошенко. За її словами, це були "хлопці з кількох громадських організацій".

Пізніше для забезпечення громадської безпеки в околицях Центральної виборчої комісії стягнули бійців Національної гвардії.