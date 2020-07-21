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Захоплення заручників у Луцьку: Аваков виключив зв'язок з вибухом у Києві

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 16:37
Захоплення заручників у Луцьку: Аваков виключив зв'язок з вибухом у Києві
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Сьогодні в Києві також прогримів вибух

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що немає зв'язку між сьогоднішніми вибухами в Києві та Луцьку. За його словами, це не має відношення до луцького терориста.

Про це Аваков сказав на брифінгу 21 липня, передає РБК-Україна.

"У нас кожен день знаходять десь вибухівку, якусь зброю. Це не має відношення до цього (захоплення заручників у Луцьку, - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, раніше біля станції метро "Мінська" прогримів вибух, але в результаті ніхто не постраждав.

Також рятувальники перевіряли інформацію про мінування торгового центру Ocean Plaza і будівлю Апеляційного суду у Солом'янському районі.

Нагадаємо, сьогодні у Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами. У терориста з собою вибухівка і зброя. Очевидці стверджують, що чули постріли та вибухи біля автобуса. Центр міста перекритий, на місці працюють вибухотехніки та силовики.

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