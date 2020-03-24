Аваков: надзвичайний стан зараз не потрібен

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на даний момент в Україні немає потреби вводити надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Facebook.

За словами глави МВС, введення надзвичайного стану можливе лише в крайньому випадку, так як він обмежує конституційні права громадян.

"Для забезпечення карантину нам цілком достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє у Києві та інших містах. Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його введення може бути лише крайнім заходом", - сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше Він повідомляв, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також він зазначав, що наполягатиме на введення повного карантину в Україні.

Також глава МВС пропонує прийняти додаткові заходи для боротьби з коронавірусом. зокрема, за його словами, необхідно збільшити дефіцит держбюджету мінімум в три рази з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу.