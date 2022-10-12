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Аутсайдеры УПЛ договорились о переносе матча чемпионата: известна причина

Фото: "Кривбасс" пропустит 7-й тур чемпионата Украины (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" согласовал с криворожским "Кривбассом" изменение даты поединка 7-го тура отечественной Премьер-лиги из-за эскалации войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Планируемый на 14 октября матч "Черноморец" – "Кривбасс" не состоится. Поединок должна была принять Ковалевка Киевской области.

"По взаимному согласию команд игра чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Кривбассом" 14 октября не состоится. Ведь жестокие вражеские ракетные атаки, интенсивность которых увеличилась на этой неделе почти по всем регионам Украины, повлияли на футбольную жизнь страны", – говорится в заявлении "моряков".

Скорее всего, перенесенный матч сыграют 2 декабря. Ранее УПЛ вынуждена была перенести поединок 6-го тура между "Александрией" и харьковским "Металлистом 1925 года". Встреча должна была состояться на столичном НСК "Олимпийский" 10 октября.

Перед 7-м туром "Черноморец" и "Кривбасс" идут в зоне вылета чемпионата. В активе криворожцев в данный момент 3 набранных очка. Одесситы же сумели завоевать только 2 пункта.

К слову, накануне "Шахтер" разошелся миром с "Реалом" во втором матче команд.

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