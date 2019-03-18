Аутсайдер УПЛ вибив "Ворсклу" з топ-6 чемпіонату

Пройшов останній матч першої частини УПЛ
В останньому матчі першого етапу чемпіонату України вирішувалася доля останньої путівки до першої шістки. Про це повідомляється на сайті УПЛ.
Полтавська "Ворскла" в матчі 22 туру зіграла внічию з аутсайдером УПЛ київським "Арсеналом" (2:2). Цей результат не дозволив команді Василя Сачко пробитися до першої шістки турнірної таблиці. Шосте місце в підсумку посів "Маріуполь".
Таким чином, визначилися всі учасники першої шістки Прем'єр-ліги, які розіграють чемпіонський титул і призові місця. Команди, що потрапили в другу шістку, будуть боротися за збереження прописки в еліті.
Склад першої шістки:
"Шахтар"
"Динамо"
"Олександрія"
"Зоря"
"Львів"
"Маріуполь"
Склад другої шістки:
"Ворскла"
"Десна"
"Карпати"
"Олімпік"
"Чорноморець"
"Арсенал-Київ"
Перші поєдинки 2 етапу УПЛ відбудуться 3 квітня.