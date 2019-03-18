Аутсайдер УПЛ вибив "Ворсклу" з топ-6 чемпіонату

Пройшов останній матч першої частини УПЛ

В останньому матчі першого етапу чемпіонату України вирішувалася доля останньої путівки до першої шістки. Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Полтавська "Ворскла" в матчі 22 туру зіграла внічию з аутсайдером УПЛ київським "Арсеналом" (2:2). Цей результат не дозволив команді Василя Сачко пробитися до першої шістки турнірної таблиці. Шосте місце в підсумку посів "Маріуполь".

Таким чином, визначилися всі учасники першої шістки Прем'єр-ліги, які розіграють чемпіонський титул і призові місця. Команди, що потрапили в другу шістку, будуть боротися за збереження прописки в еліті.

Склад першої шістки:

"Шахтар"

"Динамо"

"Олександрія"

"Зоря"

"Львів"

"Маріуполь"

Склад другої шістки:

"Ворскла"

"Десна"

"Карпати"

"Олімпік"

"Чорноморець"

"Арсенал-Київ"

Перші поєдинки 2 етапу УПЛ відбудуться 3 квітня.