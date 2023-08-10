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Аутсайдер НХЛ собрался купить участок для строительства новой арены: что известно

Фото: "Койотис" настроены остаться в Аризоне (facebook.com/ArizonaCoyotes)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент "Аризоны Койотис" собрался приобрести землю в пригороде Финикса для постройки нового домашнего стадиона команды Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Койотис" намерен приобрести земельный участок в городе Меса. Грядущий сезон "Аризона" проведет на стадионе Университета штата Аризона в Темпе.

"Мы можем подтвердить, что владелец и председатель правления "Койотис" Алекс Меруэло подписал письмо о намерениях приобрести расположенный в Месе, штат Аризона, земельный участок как потенциальное место для строительства спортивной арены и развлекательного района", – говорится в заявлении клуба.

"Аризона" не отказалась от курса на сохранение команды в Штате Большого каньона. Менеджмент "Койотис" готов построить первый в истории Аризоны стадион за счет частных инвесторов. Параллельно клуб изучает альтернативные варианты с участками в других уголках штата.

Ранее жители Темпе не поддержали предложение "Койотис" о постройке новой арены в городе. "Аризона" готова была вложить в строительство 2,3 млрд долларов. Перед этим хоккейная команда покинула Глендейл, где отказались продлить соглашение по аренде ледового стадиона.

К слову, ранее легенда "Бостона" Бержерон завершил карьеру на профессиональном уровне.

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