ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Аутсайдер Формули-1 розірвав контракт із "Уралкалієм" і вигнав пілота-росіянина

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 17:48
Аутсайдер Формули-1 розірвав контракт із "Уралкалієм" і вигнав пілота-росіянина Фото: Нікіта Мазепін (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Стайня Королівських автоперегонів "Хаас" вирішила попрощатися з російським гонщиком Нікітою Мазепіним. Також припинена співпраця з основним спонсором – російським "Уралкалієм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

"Команда "Хаас" вирішила негайно припинити співпрацю з титульним партнером "Уралкалієм" і пілотом Нікітою Мазепіним. Як і решта спільноти Формули-1, команда шокована та засмучена ситуацією в Україні та бажає якомога швидшого та мирного завершення конфлікту", – йдеться в заяві стайні.

Мазепін провів у складі "Хааса" сезон-2021. Він проїхав 21 гран-прі за кермом команди та не набрав жодного очка. Найкращий результат – 14-те місце на Гран-прі Азербайджану.

Батько Мазепіна – один із акціонерів "Уралкалію", який є найбільшим на планеті виробником калійних добрив. Співпраця компанії з "Хаасом" тривала 1 рік.

До слова, збірна Україна захопила лідерство в медальному заліку за підсумками першого дня Паралімпійських ігор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1 Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати