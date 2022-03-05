Аутсайдер Формули-1 розірвав контракт із "Уралкалієм" і вигнав пілота-росіянина

Стайня Королівських автоперегонів "Хаас" вирішила попрощатися з російським гонщиком Нікітою Мазепіним. Також припинена співпраця з основним спонсором – російським "Уралкалієм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди .

"Команда "Хаас" вирішила негайно припинити співпрацю з титульним партнером "Уралкалієм" і пілотом Нікітою Мазепіним. Як і решта спільноти Формули-1, команда шокована та засмучена ситуацією в Україні та бажає якомога швидшого та мирного завершення конфлікту", – йдеться в заяві стайні.

Мазепін провів у складі "Хааса" сезон-2021. Він проїхав 21 гран-прі за кермом команди та не набрав жодного очка. Найкращий результат – 14-те місце на Гран-прі Азербайджану.

Батько Мазепіна – один із акціонерів "Уралкалію", який є найбільшим на планеті виробником калійних добрив. Співпраця компанії з "Хаасом" тривала 1 рік.