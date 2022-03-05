Україна здобула 7 медалей в перший день і очолила медальний залік Паралімпіади-2022

Збірна України результативно розпочала Паралімпійські ігри 2022 року в Китаї. У перший день змагань українці вибороли сім нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на результати змагань 5 березня .

Усі медалі спортсмени з України здобули в парабіатлоні. На перший день призначили спринтерські гонки в трьох категоріях – сидячи, стоячи та для паралімпійців із порушеннями зору.

Найуспішнішою гонкою для українців стали змагання спортсменів із порушеннями зору. Там Україна забрала весь комплект нагород. "Золото" здобув Віталій Лук'яненко, другим фінішував Олександр Казік, а бронзова медаль дісталася Дмитру Суярку.

Окрім того, Оксана Шишкова виграла жіночий спринт (порушення зору), а Григорій Вовчинський тріумфував у спринті стоячи. Натомість Тарас Радь (спринт, сидячи) та Людмила Ляшенко (спринт, стоячи) здобули срібні нагороди.

За підсумками дня Україна очолила медальний залік. Друге місце посідають китайці (8 медалей, але лише 2 "золота"). Замикає топ-3 збірна Канади (3 нагороди).

Медальний залік Паралімпіади-2022 за підсумками 5 березня: