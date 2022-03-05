ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Аутсайдер Формулы-1 расторг контракт с "Уралкалием" и выгнал пилота-россиянина

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 17:48
Аутсайдер Формулы-1 расторг контракт с "Уралкалием" и выгнал пилота-россиянина Фото: Никита Мазепин (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Королевских автогонок "Хаас" решила проститься с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Также приостановлено сотрудничество с основным спонсором – российским "Уралкалием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter команды.

"Команда "Хаас" решила немедленно прекратить сотрудничество с титульным партнером "Уралкалием" и пилотом Никитой Мазепиным. Как и остальное сообщество Формулы-1, команда шокирована и расстроена ситуацией в Украине и желает как можно скорее и мирного завершения конфликта", – говорится в заявлении.

Мазепин провел в составе "Хааса" сезон-2021. Он проехал 21 гран-при за рулем команды и не набрал ни одного очка. Лучший результат – 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Отец Мазепина – один из акционеров "Уралкалия", являющегося крупнейшим на планете производителем калийных удобрений. Сотрудничество компании с "Хаасом" длилось 1 год.

К слову, сборная Украины завоевала лидерство в медальном зачете по итогам первого дня Паралимпийских игр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 Вторжение России в Украину
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина