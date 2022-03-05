Аутсайдер Формулы-1 расторг контракт с "Уралкалием" и выгнал пилота-россиянина

Конюшня Королевских автогонок "Хаас" решила проститься с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Также приостановлено сотрудничество с основным спонсором – российским "Уралкалием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter команды .

"Команда "Хаас" решила немедленно прекратить сотрудничество с титульным партнером "Уралкалием" и пилотом Никитой Мазепиным. Как и остальное сообщество Формулы-1, команда шокирована и расстроена ситуацией в Украине и желает как можно скорее и мирного завершения конфликта", – говорится в заявлении.

Мазепин провел в составе "Хааса" сезон-2021. Он проехал 21 гран-при за рулем команды и не набрал ни одного очка. Лучший результат – 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Отец Мазепина – один из акционеров "Уралкалия", являющегося крупнейшим на планете производителем калийных удобрений. Сотрудничество компании с "Хаасом" длилось 1 год.