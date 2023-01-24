Australian Open: Рыбакина и Азаренко стали первыми полуфиналистками турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Australian Open-2023, 1/4 финала, женщины

Рыбакина – Остапенко – 2:0 (6:2, 6:4)

Пегула – Азаренко – 0:2 (4:6, 1:6)

Казахская теннисистка задала тон матча против Остапенко с первого гейма. Она взяла очко на подаче латышки и повторила этот трюк в середине стартового сета (4:1). Прийти в себя балтийская теннисистка уже не успела и проиграла партию всего за 33 минуты.

Второй сет начался под диктовку Остапенко. С брейком она создала гандикап (2:0), но к середине партии его растеряла. В частности, латышка дважды уступила на собственной подаче и отдала инициативу Рыбакиной. С боями уроженка Москвы дожала Остапенко, реализовав матч-пойнт с третьей попытки.

Сверхуверенно против американки Пегулы стартовала Азаренко. Представительница Беларуси с брейком быстро очертила претензии на успех (3:0). Тем не менее, теннисистка из США сумела навязать конкуренцию и вплотную подобралась к Азаренко (4:5). Однако, белоруска все же дожала оппонентку в десятом гейме.

Зато второй сет получился вдвое короче по времени. Пегула смогла взять только одно очко за всю партию и сдалась на милость победительнице всего за 34 минуты. В частности, Азаренко оформила 3 брейка и в целом легко прошла в полуфинал.

Матч 1/2 финала Australian Open Рыбакина – Азаренко состоится 26 января. Другая пара полуфиналисток определится в среду, 25 января. Пока на путевку претендуют чешка Плишкова и Линетт из Польши, а также белорусская теннисистка Соболенко с хорваткой Векич.