Аудит критических предприятий и бронирование должны проводиться одновременно, - эксперт
Строительная отрасль уже сейчас испытывает острую нехватку работников, что представляет угрозу для экономики и обороны Украины. Остановка бронирования, инициированная властями, может обострить эту проблему еще больше, поэтому нужно восстановить механизм защиты критически важных работников.
Об этом заявил президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Вы думаете, что вот, государство даст деньги, и строительные комбинаты сразу выполнят заказы на оборонные сооружения. А я хочу сказать следующее: если на строительном комбинате средняя численность была 245-275 работников, это и с женщинами, и с пенсионерами, то сейчас осталось 45. И если этим 45 работникам дать заказ на 3 тысячи, например, "зубов дракона", то они его физически не выполнят! У нас уже сейчас ощущается нехватка рабочих на выполнение оборонных заказов", - подчеркнул Салий.
Он подчеркнул, что аудит предприятий, стратегичность которых вызывает вопросы, можно проводить без остановки процесса бронирования, угрожающего масштабным кризисом экономике и обороне. Сейчас Украина активно развивается в направлении цифровизации, так что возможным путем решения этого вопроса может быть создание реестра критических предприятий – на примере системы "Резерв+".
"У нас есть целое министерство по цифровизации. Так что цифровизируйте эти процессы. Сообщайте официально руководителям и владельцам предприятий об их статусе. Они не должны заходить в "Действие" и играть, как в казино. Бронирование должно быть по крайней мере на год понятным для руководителя предприятия. И тогда предприятие будет определяться как критическое, основываясь не на решении конкретного чиновника, ТЦК или администрации, а на всем понятных вещах. Тогда государство будет партнером бизнеса, а бизнес будет знать, как быть партнером государства", - подчеркнул Салий.
Ранее в Европейской бизнес ассоциации (EBA) также призвали правительство как можно скорее восстановить бронирование, ведь остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.
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