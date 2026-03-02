Аудит каждой потери: в ВСУ изменят подход к обороне, чтобы сохранить жизни воинов

В Украине проведут аудит потерь на поле боя, который поможет выявить имеющиеся проблемы и найти решения для их устранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.
"Аудит потерь. Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал - самая высокая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", - подчеркнул он.
Федоров добавил, что изменения коснутся и подхода к формированию потребности - в частности, произойдет переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели.
"На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель - чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", - отметил министр.
Он также анонсировал масштабирование наземных роботизированных комплексов, которых в этом году, по его словам, будет в разы больше.
По словам Федорова, для бригад запустят "базовый минимум обеспечения дронами". В частности, они гарантированно будут получать каждый месяц FPV, разведывательные, бомбер и другие беспилотники.
"Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами", - отметил он.
Министр также рассказал, что готовится "альтернатива мавикам" (дрон DJI Mavic, - ред.). В частности, продолжается работа над продуктами, которые могут быть аналогом этих беспилотников, с использованием ИИ.
Напомним, ранее в НАТО заявили, что потери российских войск с момента полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,3 млн человек убитыми и ранеными. Эта цифра оказалась даже больше официальных данных украинского Генштаба.
Отметим, министр обороны Великобритании Джон Гили рассказал, что на некоторых участках фронта потери россиян в 25 раз превышают потери украинских защитников. Ситуацию в пользу ВСУ меняет массированное использование беспилотников.