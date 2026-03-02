Аудит каждой потери: в ВСУ изменят подход к обороне, чтобы сохранить жизни воинов

"Аудит потерь. Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал - самая высокая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", - подчеркнул он.

Федоров добавил, что изменения коснутся и подхода к формированию потребности - в частности, произойдет переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели.

"На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель - чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", - отметил министр.

Он также анонсировал масштабирование наземных роботизированных комплексов, которых в этом году, по его словам, будет в разы больше.

Обеспечение армии дронами

По словам Федорова, для бригад запустят "базовый минимум обеспечения дронами". В частности, они гарантированно будут получать каждый месяц FPV, разведывательные, бомбер и другие беспилотники.

"Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами", - отметил он.

Министр также рассказал, что готовится "альтернатива мавикам" (дрон DJI Mavic, - ред.). В частности, продолжается работа над продуктами, которые могут быть аналогом этих беспилотников, с использованием ИИ.