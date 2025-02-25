Audi показала новый универсал A6 Avant: опубликовано первое официальное фото

Компания Audi показала первое официальное изображение универсала A6 Avant следующего поколения. В основу модели ляжет платформа PPC, на которой построены новый A5 и Q5. С ними универсал разделит и гамму двигателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Заявлено, что 4 марта Audi представит новый A6 Avant. Поскольку премьера электрического универсала уже прошла, то речь идет о версии с ДВС на платформе Premium Platform Combustion (PPC). В салоне авто появится так называемая цифровая сцена - кластер из трех дисплеев. А в гамме двигателей будут бензиновые и дизельные гибриды.

У родственного Audi A5 роль начального агрегата отведена бензиновому 2.0 TFSI мощностью 150 лошадиных сил. Он сочетается с "роботом" и передним приводом, тогда как 204-сильная версия может быть дополнена полноприводной трансмиссией quattro ultra. Кроме того, в гамме есть дизель 2.0 TDI (204 л.с., 400 Нм) и бензиновый V6 3.0 TFSI (367 л.с., 550 Нм).

Готовят ли немецкие инженеры спортивную версию RS 6 Avant, пока неизвестно. Действующее поколение суперуниверсала оснащается бензиновым V8 на 4,0 литра с 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 650 л.с. Разгон с места до "сотни" занимает 3,4 секунды, максимальная скорость составляет 305 км/ч.