Audi оголосила про вступ до Формули-1

Автомобілебудівельники з Німеччини та боси F1 підтвердили прихід у чемпіонат. Наразі форма залучення компанії в Королівські автоперегони залишається таємницею.

Найімовірніше, Audi викупить значну частку команди "Заубер" і постачатиме для неї силові установки. Наразі швейцарська команда виступає під брендом "Альфа Ромео", тож розголошення умов співпраці з Audi може зашкодити інтересам нинішнього спонсора.

Тим часом у німецькій компанії заявили про старт розробки силової установки за правилами сезону-2026. Audi входить до концерну Volkswagen, який навесні дозволив двоїм своїм маркам приєднатися до Формули-1. Оскільки Audi співпрацюватиме із "Заубером", то Porsche нібито постачатиме силові установки для "Ред Булла".

Раніше стайня "Макларен" анонсувала прощання з Ріккардо після сезону-2022. Австралійський пілот, найімовірніше, працевлаштується в "Альпін", а його місце в команді з Вокінга посяде чемпіон Формули-2 Оскар Піастрі.