Атрошенко на год лишили должности мэра Чернигова

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Согласно решению Яворивского районного суда, городской голова признан виновным в административном правонарушении. На чиновника наложен штраф в размере 6 800 гривен. Также ему в течение года запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Отмечается, что должностное лицо действовало в условиях конфликта интересов, поскольку водитель обеспечивает транспортное обслуживание мэра исключительно в пределах его обязанностей.

В августе текущего года Атрошенко приказал своему водителю вывезти автомобиль его жены Tesla Model X за границу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в сентябре петиция по сохранению Атрошенко на должности мэра Чернигова набрала более 25 тысяч голосов.

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