АТП прогнозує кризу арбітражів для України, якщо буде запроваджено акцизний збір в "зеленій" енергетиці

Україна не отримає ніякої користі у випадку запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки розвиток галузі зупиниться, а іноземні інвестори подадуть позови в міжнародні арбітражі проти України за невиконання державою раніше наданих гарантій.

"Ці зміни будуть розглядатися як порушення зобов’язань держави, які було взяті перед виробниками, коли минулого року був погоджений меморандум із виробниками і був прийнятий закон № 8010 і є розуміння того, що держава не виконує свої зобов’язання по цьому питанню, не виконує виплату боргів і запровадження такого акцизу буде негативно прийняте гравцями ринку і буде інтерпретоване як додаткове зменшення зеленого тарифу", - сказав Петров.

Він зазначив, що для інвесторів неприйнятно, коли є багатомільярдні борги перед ними, і тому норму про акцизний збір потрібно виключити з законопроєкту №5600.

"Якщо вона буде прийнята, то це буде прямий сигнал до того, щоб компанії почали серйозно думати про міжнародний арбітраж. Тому що зараз ми маємо лише один прецедент, коли компанії ініціювали, а зараз ми знаємо, що є близько десяти компаній, які подали свої скарги в Міністерство юстиції про те, що вони мають намір ініціювати", - додав представник Американської торгової палати.

Він підкреслив, що у випадку програшу арбітражів для держави не буде ніякої економічної користі від акцизного збору, бо наслідки та збитки для держави будуть набагато більші.

,"Це питання можна ще врегулювати і сфокусуватись більше на виплаті і стабілізації платежів для відновлювлюваної енергетики. Замість того, щоб робити додаткові (фіскальні – ред.) навантаження", - сказав Петров.