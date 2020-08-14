АТП закликає владу вирішити інвестиційний спір тютюнових компаній з АМКУ

Уряд має відреагувати на повідомлення міжнародних інвесторів про інвестиційний спір з державою Україна за рішенням АМКУ. Тільки в такий спосіб можна зберегти ділові відносини між стратегічними інвесторами та державою, не завдати шкоди репутації та інвестиційному клімату України, та уникнути втрат для Державного бюджету.

Про це йдеться в офіційній заяві Американської торгової палати в Україні.

Палата заявляє про свою стурбованість упередженим і несправедливим ставленням до іноземних інвесторів в Україні, що може призвести до розгляду справи в рамках міжнародного арбітражу.

У АТП зазначають, що наразі дві групи міжнародних тютюнових компаній уже подали Україні повідомлення про захист своїх прав як іноземних інвесторів шляхом арбітражу, а ще дві компанії розглядають можливість подати такі повідомлення найближчим часом.

"Компанії-члени Палати, міжнародні виробники, які створили тисячі робочих місць та роблять значний внесок до Державного бюджету, вважають необґрунтованим накладення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафних санкцій за, начебто, антиконкурентні узгоджені дії міжнародних компаній (рішення АМКУ №697-р від 10.10.2019 р.) на міжнародні компанії ПрАТ "АТ тютюнова компанія "В.А.Т. - Прилуки", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПЗІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та їх дистрибуційні афілійовані компанії", - йдеться в заяві.

АТП нагадує, що зараз компанії оскаржують рішення АМКУ в судовому порядку.

У своїй заяві Палата наголошує на необхідності прозорого та справедливого розгляду судових справ, у яких міжнародні компанії оскаржують рішення АМКУ й звертає увагу на те, що компанії "не отримали повною мірою доступу до доказів, на яких базуються звинувачення АМКУ", а "під час судового процесу аргументам представників компаній не приділяється достатньої уваги".

Крім того, палата стурбована тим, що держава не ініціює проведення переговорів для вирішення цього питання, а державні органи влади не вживають передбачених законодавством заходів після отримання претензії від іноземного інвестора.

"За відсутності оперативного розв’язання цієї проблеми шляхом переговорів з державними органами України, ці спори розглядатимуть міжнародні органи з вирішення інвестиційних спорів, а стороною спору буде вже не АМКУ, а держава Україна. Подібні резонансні спори зазвичай привертають велику увагу міжнародної спільноти та можуть вкрай негативно відобразитись на іміджі України серед іноземних інвесторів", - йдеться в заяві.

Американська торговельна палата в Україні закликає уряд відреагувати належним чином на ініційовані, міжнародними інвесторами з США, Великобританії, Швейцарії та Нідерландів, повідомлення про інвестиційний спір із державою Україна щодо рішення АМКУ та неупереджено підійти до розгляду порушеного питання із дотриманням українського законодавства та міжнародних договорів.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на чотирьох виробників сигарет і дистриб'ютора "Тедіс Україна".

Раніше Європейська бізнес асоціація вже висловлювала стурбованість ситуацією, з якою зіткнулися зараз міжнародні виробники тютюнових виробів.

13 серпня Господарський суд призупинив провадження Антимонопольного комітету України (АМКУ) про примусове стягнення 6,5 млрд грн з дистрибутора "Тедіс Україна" і чотирьох тютюнових виробників.