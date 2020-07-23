EBA заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів

Фото: Європейська бізнес асоціація (eba.com.ua)

В асоціації нагадали, що ситуація, яка склалася, є наслідком структурних змін ринку дистрибуції тютюнової продукції

Європейська бізнес асоціація (EBA) занепокоєна ситуацією, з якою наразі стикнулися міжнародні виробники тютюнових виробів. Зокрема, мова йде про рішення Антимонопольного комітету України стягнути штраф з чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції на загальну суму 3,1 млрд грн, а також судові процеси навколо цього рішення.

Про це йдеться в офіційному листі Європейської бізнес асоціації.

В ЕВА нагадали, що ситуація, яка склалася, є наслідком структурних змін ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 роках. При цьому в Європейській бізнес асоціації підкреслили, що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію.

Також у Європейській бізнес асоціації розкритикували спробу попереднього керівництва Антимонопольного комітету накласти арешт на банківські рахунки і майно тютюнових компаній, які судяться зараз з АМКУ.

"30 червня АМКУ було подано процесуальні документи про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно учасників справи. Такі дії в момент оскарження рішення в суді першої інстанції не узгоджуються з положеннями закону України "Про захист економічної конкуренції", - впевнені в EBA.

В ЕВА також зазначили, що дії Антимонопольного комітету України можуть суперечити ст.255 Угоди про Асоціацію між Україною і Євросоюзом, за якою Україна зобов'язалася застосовувати своє законодавство про конкуренцію у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист.

"Такі кроки можуть розглядатися як тиск на міжнародних інвесторів, що матиме своїм наслідком негативний ефект на тютюновий ринок в цілому, падіння надходжень до держбюджету та створення передумов для безпрецедентного зростання контрабанди", - прогнозують в асоціації.

В ЕВА нагадали, що за час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд доларів у економіку держави, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд грн податків до держбюджету. Відповідно, накладання арештів може поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в ТОП-10 найбільших платників податків України.

Європейська бізнес асоціація закликала органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні і до дотримання принципів незалежності, об’єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення АМКУ в судах.

Нагадаємо, чимало провідних українських юристів розкритикувало позицію Антимонопольного комітету.

Так, адвокат, керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін нагадує, що держава своїми діями сама суттєво обмежує конкуренцію на цьому ринку.

"Вже саме ліцензування складів зберігання значно звужує коло можливих постачальників. Але головна вимога тютюнового бізнесу – простеження ланцюга доставки і розповсюдження, адже питання контрабанди вкрай важливе та болюче для будь-якої країни. Отже, коло продавців та постачальників обмежується законом і зрозумілими та обґрунтованими вимогами", - пояснює Жадобін.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді, коментуючи ситуацію, що виникла в галузі, заявила, що Україну чекають інвестиційні позови і великі втрати надходження в бюджет.

Про те, що у 2011 р. Антимонопольний комітет надав усі необхідні дозволи для ТК "Мегаполіс-Україна" (попередня назва "Тедіс") нагадує і експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, профессор, доктор наук Валерій Воротін.