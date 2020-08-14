Госпсуд призупинив справу АМКУ про примусове стягнення 6,5 млрд грн у тютюнових компаній

Фото: статуя Феміди біля будівлі суду (РБК-Україна)

Компанії не виключають подачу в міжнародний арбітраж

Господарський суд 13 серпня призупинив виробництво Антимонопольного комітету України (АМКУ) про примусове стягнення 6,5 млрд грн з дистрибутора "Тедіс Україна" та чотирьох тютюнових виробників.

Про це повідомляє Інтерафкс-Україна.

"Господарський суд розглянув клопотання АМКУ щодо арешту рахунків на суму, яка дорівнює штрафу за рішенням АМКУ. Суд відхилив клопотання. Ми вітаємо це рішення, оскільки арешт рахунків міг поставити під загрозу нормальне функціонування великих компаній і негативно позначитися на податкових надходженнях до держбюджету", - заявив керівник відділу по роботі з державними органами "Брітіш Американ Тобакко Україна" Юрій Рилач агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, раніше Госпсуд Києва відмовив у задоволенні позову "Брітіш Американ Тобакко Україна" щодо скасування штрафу АМКУ, компанія продовжить оскаржувати рішення у другій інстанції й не планує оплачувати штраф.

"На жаль, рішення було не на нашу користь. Ми звернулися в Апеляційний суд і зараз відкрито апеляційне провадження", - зазначив Рилач.

Також компанія не виключає подачу в міжнародний арбітраж, ця опція зараз розглядається на рівні штаб-квартири в Лондоні.

"Компанія Imperial Tobacco неодноразово заявляла, що не згодна з рішенням АМКУ щодо звинувачень у так званих антиконкурентних дій і накладенням штрафу, і буде продовжувати оскаржувати його у відповідних судових інстанціях. Тому позов АМКУ щодо арешту рахунків нами був сприйнятий як спроба тиску на операційну діяльність компанії. Щоб уникнути такого тиску і нарахування пені, ми були змушені заплатити штраф у повному обсязі після рішення суду першої інстанції не в нашу користь", - зазначила директор з корпоративних та правових питань Юлія Завалішина.

Вона зазначила, що компанія вірить, що суд і надалі буде розглядати справу та виносити рішення, керуючись виключно принципами неупередженості, законності та об'єктивності.

"Ми вітаємо таке рішення суду. Голос бізнесу був почутий. Наша компанія вже майже 10 років працює виключно в правовому полі України й з року в рік є одним з бюджетоутворюючих підприємств країни, ми й надалі будемо виступати за прозорість, стабільність і законні правила гри на тютюновому ринку, платити податки та створювати нові робочі місця", - повідомив генеральний директор "Тедіс Україна" Тарас Корніяченко в коментарі.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на чотирьох виробників сигарет і дистриб'ютора "Тедіс Україна".

Раніше Європейська бізнес асоціація вже висловлювала стурбованість ситуацією, з якою зіткнулися зараз міжнародні виробники тютюнових виробів.