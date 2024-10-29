Атмосферные фронты с северо-запада. Какой погоды ждать украинцам в начале ноября

В начале ноября 2024 года синоптики прогнозируют определенное снижение атмосферного давления и поступления на территорию Украины атмосферных фронтов с севера и северо-запада.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
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По словам эксперта, в ближайшее время в Украине будет преобладать погода без осадков (в большинстве регионов) с ночными температурами от 2 до 10 градусов Цельсия.
Температура воздуха днем при этом может достигать 9-14°С (в некоторых областях - даже 18 градусов выше нуля).
Между тем с четверга, 31 октября, небольшие дожди возможны уже практически по всей территории Украины (кроме южной части).
"Но они - достаточно локального характера. Будет больше облачности такой осенней", - уточнила Птуха.
Она пояснила, что в этот период синоптическая ситуация начнет изменяться.
"Сейчас постепенно, в течение этой недели, температура (днем, - Ред.) будет несколько снижаться. Если сегодня еще до +15, то потом, в среднем, по северным, западным областям - в дневные часы уже 11-12... С выходных - 8-9 градусов выше нуля", - рассказала эксперт.
При этом ночные температуры в Украине (кроме запада и Крыма), скорее всего, опустятся до 0-5 градусов по Цельсию.
"Если сейчас на нас преимущественно влияет поле высокого давления, то в последние дни октября и первые дни ноября уже не будет столь мощного влияния антициклона", - рассказала синоптик.
По ее словам, тогда будет наблюдаться "определенное снижение атмосферного давления и поступление атмосферных фронтов с севера, северо-запада".
Эксперт уточнила, что в течение 30 и 31 октября, а также 1 ноября, это еще "будет не ярко выражено, даже с "перерывами".
"Ноябрь, в принципе, начинается (вечером 1 числа, - Ред.) с вот этих атмосферных фронтов с северо-запада... Более ощутимое понижение температуры... Уже со 2 ноября атмосферные фронты будут более ощутимы", - отметила она.
Согласно предварительным прогнозам, до 4 ноября включительно "атмосферные фронты еще могут влиять на территорию Украины".
"А начиная с 5 ноября снова ожидаем поля высокого давления. И снова преимущественно будет погода без осадков ... Конечно же, ситуация еще будет уточняться... Но осенняя уже такая погода с ноября полноценная будет ощущаться", - добавила Птуха.
В заключение она рассказала, что смешанные осадки (мокрый снег) в ближайшее время вероятны разве что в северо-восточных областях - согласно расчетам, имеющимся в настоящее время.
"Конечно, может измениться ситуация. Однако уже могут быть осадки смешанной фазы по северо-востоку Украины (Черниговская, Сумская, Харьковская области)", - подытожила синоптик.
Согласно короткой климатической характеристике ноября, обнародованной пресс-службой Укргидрометцентра в Facebook, последний месяц осени - пора предзимья, которая начинается после перехода средней суточной температуры через +5°С - в сторону понижения (в основном в первой декаде ноября).
Анализируя климатические условия в ноябре за прошлые годы (многолетний режим погоды в ноябре в Украине) синоптики определили следующие данные:
Согласно предварительному прогнозу экспертов, в течение ноября 2024 года возможны:
Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда украинцам ждать первого снега.
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