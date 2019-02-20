Атлетіко - Ювентус: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетико" Мадрид принимает "Ювентус" в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, шансы команд на победу равны.

20 февраля 21:55

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Ювентусом состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. В Украине в прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале Футбол 2. Время начала матча - 22:00 по киевскому времени. Комментатор - Роман Тимощук.

Накануне с нулевых ничьих стартовали двухматчевые противостояния в двух парах 1/8 финала Лиги чемпионов: "Лион" - "Барселона" и "Ливерпуль" - "Бавария".