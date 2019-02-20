Атлетіко - Ювентус: прогноз букмекерів

Букмекери вважають, що шанси команд рівні

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и туринским "Ювентусом". Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

20 февраля 21:55

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

Букмекеры считают, что шансы команд на победу в этой встрече равны, однако все же небольшое преимущество на стороне туринцев.

Так, в конторе bet365 можно поставить на успех хозяев с коэффициентом 2,88, а на победу гостей - 2,83. Ничью оценили в 3,10.

Букмекеры из William Hill оценили успех "Атлетико" в 2,80, а победу "Ювентуса" в 2,75. На ничейный исход здесь установлен коэффициент 3,00.

Накануне с нулевых ничьих стартовали двухматчевые противостояния в двух парах 1/8 финала Лиги чемпионов: "Лион" - "Барселона" и "Ливерпуль" - "Бавария".