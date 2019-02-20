Атлетіко - Ювентус: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и туринским "Ювентусом". Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают, что шансы команд на победу в матче равны. Накануне гранды Лиги чемпионов мячей не забили.

20 февраля 21:55

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

За последние пять лет оба соперника два раза играли в финале. "Атлетико" в 2014 и 2016 годах уступил злейшим врагам из "Реала". "Ювентус" в 2015 проиграл "Барселоне", а через два года - тому же "Реалу".

"Матрасники", занявшие второе место в группе А, постараются продлить победную серию в домашних поединках с представителями серии А. Туринский клуб в двух последних кампаниях выбывал из борьбы после поражения от клубов из Испании.

Между собой команды ранее сыграли семь матчей. Две победы на счету "Атлетико", четыре раза побеждал "Ювентус", еще один раз была зафиксирована ничья. Последний раз команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2013/14.

В нынешнем розыгрыше мадридцы заняли второе место в группе с "Боруссией", "Брюгге" и "Монако". Туринцы взяли первое место в группе с "Манчестер Юнайтед", "Валенсией" и "Янг Бойз".