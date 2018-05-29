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"Атлетіко" піднявся на 2 місце в рейтингу клубних коефіцієнтів УЄФА

НовиниСпорт    29.05.2018 - 15:35
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)

"Шахтар" займає 14 сходинку, "Динамо" - 23

Мадридський "Атлетіко" завдяки перемозі в Лізі Європи-2017/18 піднявся на друге місце в рейтингу клубних коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Атлетіко" змістив з другої на третю сходинку мюнхенську "Баварію" і витіснив з трійки "Барселону". Перший рядок п'ятий рік поспіль займає мадридський "Реал".

Перша десятка клубного рейтингу УЄФА:

1 (1). "Реал", Іспанія
2 (4). "Атлетіко", Іспанія
3 (2). "Баварія", Німеччина
4 (3). "Барселона, Іспанія
5 (5). "Ювентус", Італія
6 (8). "Севілья", Іспанія
7 (6). "Парі Сен-Жермен", Франція
8 (12). "Манчестер Сіті", Англія
9 (11). "Арсенал", Англія
10 (7). "Боруссія", Дортмунд, Німеччина

З українських клубів найкращим є донецький "Шахтар", який займає 14 місце, київське "Динамо" розташувалося на 23 сходинці.

Клубний рейтинг коефіцієнтів за сезон рахується на підставі результатів клубів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи поточного сезону.

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Теги публікації: Атлетіко, УЕФА, Ліга Європи, рейтинг, финал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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